Поклонники британского музыканта Дэвида Боуи начали компанию по сбору средств для создания памятника исполнителю, сообщает The Guardian.

Конструкцию в виде молнии с обложки пластинки Боуи под названием Aladdin Sane планируется поставить в Брикстоне, районе Лондона. Скульптуру разработали дизайнеры компании This Ain't Rock'n'Roll.

В рамках кампании планируется собрать 1,2 миллиона долларов. За первые сутки на памятник пожертвовали 37 тысяч долларов.

В январе сообщалось, что Королевская почта Великобритании выпустит в честь Боуи марки.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.