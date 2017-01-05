В начале декабря 2016 года Фаррелл Уильямс принял участие в дефиле коллекции Métiers d’Art 2016/17 дома Chanel в парижском отеле Ritz.
Рекламная кампания сумок Gabrielle будет запущена в начале апреля 2017 года.
Фаррелл Уильямс — американский рэпер, музыкальный продюсер и дизайнер. Лидер, вокалист и барабанщик фанк-рок группы N*E*R*D. В 2001 году вышел первый альбом рэпера совместно с Бритни Спирс. Дебютный сольный сингл музыканта Frontin вышел в 2003 году. Обладатель звания «Самый стильный человек года» по версии журнала Esquire (2005), совладелец джинсового бренда G-Star Raw.