Рэпер Фаррелл Уильямс снялся в рекламе новой модели женской сумки Gabrielle французского модного дома Chanel. Фотосессию, в которой также участвовали актрисы Кристен Стюарт и Кара Делевинь и продюсер Каролин де Мегрэ, снимал лично модельер Карл Лагерфельд, креативный директор модного дома, сообщает WWD в среду, 4 января.





В начале декабря 2016 года Фаррелл Уильямс принял участие в дефиле коллекции Métiers d’Art 2016/17 дома Chanel в парижском отеле Ritz.





Рекламная кампания сумок Gabrielle будет запущена в начале апреля 2017 года.





Фаррелл Уильямс — американский рэпер, музыкальный продюсер и дизайнер. Лидер, вокалист и барабанщик фанк-рок группы N*E*R*D. В 2001 году вышел первый альбом рэпера совместно с Бритни Спирс. Дебютный сольный сингл музыканта Frontin вышел в 2003 году. Обладатель звания «Самый стильный человек года» по версии журнала Esquire (2005), совладелец джинсового бренда G-Star Raw.