Певица Ферги и актер Джош Дюамель объявили о разводе, сообщает People. Пара распалась после восьми лет брака.

"С огромной любовью и уважением ранее в этом году мы решили расстаться, — говорится в распространенном ими заявлении. — Чтобы дать членам нашей семьи приспособиться к этому, мы решили держать этот факт в секрете, прежде, чем сообщить публике. Мы оказывали и будем оказывать поддержку друг другу и членам нашей семьи".

Ферги, которой сейчас 42 года, и 44-летний Дюамель поженились в 2009 году, спустя пять лет после того, как у них завязался роман. В браке у них родился сын Эксл Джек — сейчас ему четыре года.