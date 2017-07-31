Forbes: Нетребко, Киркоров и Тимати - миллионеры

Foto: Sputnik/Scanpix



На втором месте расположился певец Филипп Киркоров, заработавший $7,4 млн против рекордных $12 млн в 2014 г., на третьем - рэп-исполнитель Тимати ($6,6 млн). По данным Forbes, в этом году в рейтинг впервые попал рэпер Oxxxymiron, занявший 44-ю строчку рейтинга ($1,3 млн).

Foto: Sputnik/Scanpix

Помимо годового дохода при составлении рейтинга Forbes учитывает частоту упоминаний лица в СМИ, а также интерес, который музыкант вызывает у аудитории в интернете.

"Летом 2012 г. Тимати в твиттере раскритиковал итоги премии "МузТВ" и поссорился с Филипом Киркоровым, вступившимся за жюри премии. Апофеозом скандала стал клип на песню "Давай, до свидания", записанный Тимати при участии еще десятка реперов. Весной 2017 г. многолетний конфликт завершился появлением Киркорова в рекламе Black Star Burger, а затем и выходом совместной песни "Последняя весна", - отмечает Forbes.