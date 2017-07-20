Например, недавно она опубликовала целую серию снимков, где позирует в бикини и... без бикини. При этом Херли убивает сразу двух зайцев - демонстрирует отличную фигуру и рекламирует свою линию купальников и пляжных аксессуаров Elizabeth Hurley Beach.
Здоровью и генетике актрисы могут позавидовать многие женщины, ведь Элизабет не утруждает себя изнурительными тренировками, чтобы оставаться в форме. Она не раз признавалась, что не ходит в спортзал, а предпочитает долгие прогулки и неспешные пробежки с собаками. А вот к своему питанию актриса относится строго. Ест очень мало и даже порой заменяет прием пищи стаканом горячей воды. Есть она в первой половине дня, а рацион актрисы составляют цельнозерновые продукты, овощи, рыба и постное мясо.