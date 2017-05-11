ФОТО: 58-летняя Мадонна опубликовала обнаженное селфи

Foto: Vida Press Американская певица Мадонна опубликовала на своей странице в соцсети Instagram селфи, на котором позировала без одежды. Снимок 58-летней знаменитости набрал более 67 тысяч лайков. Мадонна загрузила откровенный кадр вместе со своим автопортретом, на котором ее зубы украшены золотом, а шея украшениями. Gold 💛 A post shared by Madonna (@madonna) on May 6, 2017 at 2:16pm PDT

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.