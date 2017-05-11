Мадонна загрузила откровенный кадр вместе со своим автопортретом, на котором ее зубы украшены золотом, а шея украшениями.
ФОТО: 58-летняя Мадонна опубликовала обнаженное селфи
Foto: Vida Press
Американская певица Мадонна опубликовала на своей странице в соцсети Instagram селфи, на котором позировала без одежды. Снимок 58-летней знаменитости набрал более 67 тысяч лайков.
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