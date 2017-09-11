ФОТО: 59-летняя Мишель Пфайффер затмила звезд в Венеции

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Foto: Vida Press Одним из наиболее обсуждаемых событий прошедшего в Венеции кинофестиваля стало появление кинозвезды Мишель Пфайффер. 59-летняя актриса поразила гостей моложавым видом и элегантностью. В рамках фестиваля в Венеции прошла премьера фильма "Мама!" с участием Пфайффер. На красной дорожке она появилась вместе с Дженнифер Лоуренс и,как отмечают некоторые светские обозреватели, затмила молодую коллегу по съемочной площадке.

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