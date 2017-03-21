На недавнем благодворительном вечере памяти Мохаммеда Али актриса появилась в облегающем вечернем платье с очень глубоким декольте, подразумевавшим отсутствие нижнего белья. При этом она не злоупотребляет макияжем, совершенно не стесняясь своих морщинок - и выглядит при этом великолепно и естественно.
ФОТО: 59-летняя Шэрон Стоун продемонстрировала очень смелое декольте(2)
Foto: Vida Press
Голливудская звезда Шэрон Стоун показала, что она в отличной форме.
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