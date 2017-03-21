На недавнем благодворительном вечере памяти Мохаммеда Али актриса появилась в облегающем вечернем платье с очень глубоким декольте, подразумевавшим отсутствие нижнего белья. При этом она не злоупотребляет макияжем, совершенно не стесняясь своих морщинок - и выглядит при этом великолепно и естественно.