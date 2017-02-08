Топ-модель 1980-х Кристи Бринкли в возрасте 63 лет снялась в купальнике для обложки спецвыпуска Swimsuit издания Sports Illustrated, пишет Motto.

Манекенщица появилась на передовице журнала в четвертый раз — она уже позировала в бикини в 1979, 1980 и 1981 годах. В общей сложности Бринкли появлялась на страницах издания девять раз (впервые в 1975-м).

На этот раз компанию американке составили ее дочери, 31-летняя Алекса и 18-летняя Сэйлор. Девушки также были сфотографированы в купальниках.

Бринкли опубликовала снимок обложки нового номера в своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 246 тысяч пользователей. "Спасибо Sports Illustrated за мощное послание о том, что мы не рождаемся со сроком годности", — отметила она.

A photo posted by Christie Brinkley (@christiebrinkley) on Feb 6, 2017 at 6:22pm PST

В 1973 году Кристи обнаружил на почте в Париже американский фотограф Эррол Сойер. Он сделал ее первые фото в качестве модели и познакомил с владельцем модельного агентства Elite Джоном Касабланкасом. С тех пор она оставляла карьеру только для рождения детей. Кристи с юности является веганом.

Спортивный журнал Sports Illustrated издается в США с 1954 года. Через 10 лет появился ежегодный выпуск с фотографиями моделей в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей.

В разное время для Sports Illustrated Swimsuit снимались Кэти Айлэнд, Эль Макферсон, Петра Немцова, Хайди Клум, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл. Помимо манекенщиц для журнала позировали и спортсменки, в том числе теннисистки Серена и Винус Уильямс, Мария Шарапова, пловчиха Аманда Бирд, баскетболистка Лорен Джексон, фигуристка Екатерина Гордеева.