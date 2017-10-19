19 октября 65-летний юбилей празднует звезда мексиканских мыльных опер Вероника Кастро, одна из первых, кто стал кумиром зрителей, вернее, зрительниц постсоветского пространства.

Теленовелла "Богатые тоже плачут" в конце 70-х прошлого столетия прославила Веронику Кастро в родной стране, превратив ее в звезду. А когда в 90-х сериалы достигли экранов наших зрителей, армия поклонников главной героини Марианны и исполнившей эту роль актрисы выросла на несколько миллионов.

В памяти многих она так и осталась девчонкой из телевизора, наивной героиней с большими глазами и копной роскошных волос. Однако в Южной Америке она известна и в качестве певицы, а также как популярная телеведущая.

Неизменный интерес на протяжении ее карьеры вызывала личная жизнь Вероники Кастро. Она никогда не выходила замуж, но вырастила двух сыновей, старший из них пошел по стопам матери и стал успешным поп-исполнителем.