Отмечается, что актера сфотографировали на выходе из спортзала в Лос-Анджелесе днем 16 июня.

Несмотря на то что звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" и раньше набирал, а потом сбрасывал лишний вес в рамках съемок для разных фильмов, на этот раз у Хилла заметили увеличение мышечной массы.

В одном из выпусков The Tonight Show актер рассказал смешную историю о том, как он сбрасывал вес перед одной из ролей.

По словам актера, он приходил к диетологу, который и попросил его записать все, что он ест каждый день, и прислать на почту. Однако по ошибке вместо своего диетолога Хилл отправил список съеденного рэперу Drake.

Издание отмечает, что пока неизвестно, какой же способ Хилл использует для сбрасывания лишнего веса на этот раз, но он определенно дает результаты.