Как артистка пояснила в подписи к снимку, она выполнила данное пару лет назад обещание - обрить голову, если наберет 8 миллионов подписчиков в Instagram. А когда их станет 9 миллионов, будет новый сюрприз, пообещала Самбурская.
ФОТО: Актриса Настасья Самбурская стала лысой(4)
Foto: instagram.com/samburskaya
Российская актриса Настасья Самбурская, известная по сериалам "Универ" и "Сашатаня", озадачила своих подписчиков в соцсетях снимком с полностью выбритой головой.
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