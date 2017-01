Пару лет назад, когда у меня появился Инстаграм, я поспорила с другом, что если соберу 8млн млн, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован 😂😂😂 #нанах #8

A photo posted by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on Jan 21, 2017 at 3:29am PST