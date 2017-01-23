ФОТО: Актриса Настасья Самбурская стала лысой

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Foto: instagram.com/samburskaya Российская актриса Настасья Самбурская, известная по сериалам "Универ" и "Сашатаня", озадачила своих подписчиков в соцсетях снимком с полностью выбритой головой. Как артистка пояснила в подписи к снимку, она выполнила данное пару лет назад обещание - обрить голову, если наберет 8 миллионов подписчиков в Instagram. А когда их станет 9 миллионов, будет новый сюрприз, пообещала Самбурская. Пару лет назад, когда у меня появился Инстаграм, я поспорила с другом, что если соберу 8млн млн, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован 😂😂😂 #нанах #8 A photo posted by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on Jan 21, 2017 at 3:29am PST

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