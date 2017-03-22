Как сообщила Апина, сейчас она участвует в съемках еще одного клипа. И там ее можно будет увидеть не только в белье и без, но и в эротических сценах с молодым красавцем. Тоже без белья. Что подтверждают опубликованные певицей снимки.
ФОТО: Алена Апина снова шокирует эротическими кадрами
Foto: instagram.com/neapina
Российская певица Алена Апина, наделавшая шума недавним клипом на песню "Близость", где она предстала в нижнем белье, снова удивила подписчиков своего профиля в соцсетях.
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