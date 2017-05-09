Несмотря на то, что гимнастка уже давно завершила профессиональную карьеру, ей удается следить за фигурой. В интервью изданию StarHit она рассказала, что не является сторонницей диет, а вот разгрузочные дни, по ее мнению, могут быть полезны для организма. "Мой совет – побольше двигаться. И, конечно, стараться не переедать. Все можно, но в меру", – поделилась Кабаева.

@voguerussia

A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on Mar 29, 2017 at 3:09pm PDT

Алина Кабаева для TOPBEATY. Фотограф @phototagirov Александр Тагиров

A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on Feb 17, 2017 at 9:03am PST