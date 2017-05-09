Несмотря на то, что гимнастка уже давно завершила профессиональную карьеру, ей удается следить за фигурой. В интервью изданию StarHit она рассказала, что не является сторонницей диет, а вот разгрузочные дни, по ее мнению, могут быть полезны для организма. "Мой совет – побольше двигаться. И, конечно, стараться не переедать. Все можно, но в меру", – поделилась Кабаева.
ФОТО: Алина Кабаева рассказала, как держать себя в форме(1)
Foto: Sputnik/Scanpix
Российская спортсменка Алина Кабаева раскрыла свои секреты хорошей формы.
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