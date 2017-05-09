Несмотря на то, что гимнастка уже давно завершила профессиональную карьеру, ей удается следить за фигурой. В интервью изданию StarHit она рассказала, что не является сторонницей диет, а вот разгрузочные дни, по ее мнению, могут быть полезны для организма. "Мой совет – побольше двигаться. И, конечно, стараться не переедать. Все можно, но в меру", – поделилась Кабаева.

@voguerussia A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on Mar 29, 2017 at 3:09pm PDT

Алина Кабаева для TOPBEATY. Фотограф @phototagirov Александр Тагиров A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on Feb 17, 2017 at 9:03am PST

A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on Jan 6, 2017 at 10:30am PST

A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on Jan 20, 2017 at 9:04am PST

A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on Dec 30, 2016 at 8:37am PST

A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on May 1, 2017 at 2:33pm PDT

A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on May 2, 2017 at 12:25pm PDT