В частности, Пугачева и Галкин побывали на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", который проходил в концертном зале "Дзинтари" на протяжении четырех дней. К звездной паре было повышенное внимание публики.

В последние годы одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе стало внешнее преображение Пугачевой: певица сбросила лишние килограммы и словно вернула себе вторую молодость.

Что певица и продемонстривала на фестивале своей давней подруги Лаймы Вайкуле. Если раньше на подобные мероприятия в Юрмале Примадонна появлялась в объемных нарядах, то теперь не скрывала своих стройных ножек.