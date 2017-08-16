После смены имиджа певица стала выбирать более молодежные наряды, сменив бесформенные балахоны на узкие джинсы и мини. На одном из недавних снимков, опубликованных в соцсетях мужем Пугачевой Максимом Галкиным, она предстала в шортах. Поклонники звездной пары отмечают, что рядом с молодым супругом артистка расцвела, а с появлением детей стала еще краше.
ФОТО: Алла Пугачева показала стройные ножки(4)
Foto: instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева, которая этим летом отдыхает с семьей в Юрмале, не перестает радовать поклонников своей хорошей физической формой.
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