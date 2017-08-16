После смены имиджа певица стала выбирать более молодежные наряды, сменив бесформенные балахоны на узкие джинсы и мини. На одном из недавних снимков, опубликованных в соцсетях мужем Пугачевой Максимом Галкиным, она предстала в шортах. Поклонники звездной пары отмечают, что рядом с молодым супругом артистка расцвела, а с появлением детей стала еще краше.

Мои девчонки 😘 #аллапугачева #елизаветагалкина

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Aug 14, 2017 at 8:34am PDT

