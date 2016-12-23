Недавно она приняла участие в съемках программы своего мужа Максима Галкина, куда пришла вместе с коллегой Валерией и дочерью - Кристиной Орбакайте. Фото из студии в соцсетях, опубликованное Кристиной, восхитило поклонников ее мамы - на снимке Пугачева выглядит стройнее собственной дочери.
ФОТО: Алла Пугачева стала стройнее своей дочери(1)
Foto: Publicitātes foto
Российская эстрадная звезда Алла Пугачева с каждым появлением на публике удивляет все больше - певица будто молодеет с каждым днем.
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