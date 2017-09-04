ФОТО: Амаль Клуни вернула великолепную форму после родов

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Foto: Reuters/Scanpix/LETA Юрист и супруга голливудской звезды Джорджа Клуни Амаль продемонстрировала прекрасную фигуру, а ведь она всего неполных три месяца назад родила близнецов. Амаль Клуни и ее знаменитый супруг на прошлой неделе посетили одну из премьер Венецианского кинофестиваля. Для красной дорожки новоиспеченная мама выбрала легкое нежно-фиолетовое платье с открытыми плечами.

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