Американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный под сценическим именем Gucci Mane, устроил роскошную свадьбу в Майами, которую таблоиды оценили почти в 2 миллиона долларов (1,457 млн евро).

Рэпер и его невеста - модель Кейша Кайор - удивили не только гостей своего торжества, но и всю Америку (прямую трансляцию показывали по телевидению), устроив белую свадьбу. Белым было все - от нарядов виновников торжества и гостей до декора, букетов и даже приглашений.

Mrs Davis #1017 A post shared by Keyshia Ka'oir Davis (@keyshiakaoir) on Oct 17, 2017 at 5:57pm PDT

Me & my husbandddddddddddddd💍 A post shared by Keyshia Ka'oir Davis (@keyshiakaoir) on Oct 17, 2017 at 9:48pm PDT

Mr and Mrs Davis 10/17/17 we married A post shared by Gucci Mane (@laflare1017) on Oct 17, 2017 at 8:33pm PDT

A quick look at #theWopsters Wedding Reception.... Stay Tuned to @BET every Tuesday at 10/9c for More Pre-Wedding Drama!! 💍💍 A post shared by KA'OIR COSMETICS (@kaoir) on Oct 17, 2017 at 8:39pm PDT

A quick look at #theWopsters Wedding Reception.... Stay Tuned to @BET every Tuesday at 10/9c for More Pre-Wedding Drama!! 💍💍 A post shared by KA'OIR Fitness (@kaoirfitness) on Oct 17, 2017 at 8:26pm PDT

#thewopsters congrats big bro @laflare1017 & @keyshiakaoir A post shared by HAND$OME PAPÌ (@officialphreshrich) on Oct 17, 2017 at 7:59pm PDT

Moguls Inc. Gucci Mane Wedding Celebration A post shared by The Boss Rick Ross,Yung Renzel (@richforever) on Oct 17, 2017 at 6:16pm PDT

#YachtyLucas A post shared by @qcmceo_p on Oct 17, 2017 at 6:42pm PDT

#Celebration A post shared by @qcmceo_p on Oct 17, 2017 at 7:08pm PDT

hey boo hey @kendallkyndall A post shared by karrueche (@karrueche) on Oct 17, 2017 at 2:41pm PDT