Рэпер и его невеста - модель Кейша Кайор - удивили не только гостей своего торжества, но и всю Америку (прямую трансляцию показывали по телевидению), устроив белую свадьбу. Белым было все - от нарядов виновников торжества и гостей до декора, букетов и даже приглашений.
ФОТО: Американский рэпер устроил роскошную свадьбу за 1,5 миллиона евро
Foto: instagram.com/laflare1017
Американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный под сценическим именем Gucci Mane, устроил роскошную свадьбу в Майами, которую таблоиды оценили почти в 2 миллиона долларов (1,457 млн евро).
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