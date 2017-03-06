На днях она опубликовала очередной снимок, который восхитил ее подписчиков. На сделанном в бассейне фото Анфиса, одетая в купальник, показала заметно постройневшую фигуру. Многие из поклонников Чеховой признаются, что ее пример вдохновляет их изменить свои привычки и стать лучше.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Mar 4, 2017 at 6:15am PST