На днях она опубликовала очередной снимок, который восхитил ее подписчиков. На сделанном в бассейне фото Анфиса, одетая в купальник, показала заметно постройневшую фигуру. Многие из поклонников Чеховой признаются, что ее пример вдохновляет их изменить свои привычки и стать лучше.
ФОТО: Анфиса Чехова восхитила подписчиков тонкой талией(2)
Foto: RIA Novosti/Scanpix
Российская телеведущая Анфиса Чехова всегда с достоинством демонстрировала свои нестандартные пышные формы, однако недавно она всерьез занялась собой и теперь с гордостью показывает результаты в социальных сетях.
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