Поклонники звезды не могли не заметить перемен во внешнем виде артистки и написали ей множество комплиментов, отметив, что она не только похудела, но и в целом выглядит замечательно. И с ними нельзя не согласиться.
ФОТО: Анна Нетребко заметно постройнела
Foto: RIA Novosti/Scanpix
Российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в соцсетях несколько снимков, на которых предстала заметно постройневшей.
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