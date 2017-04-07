Российская певица Анна Семенович опубликовала в сети снимок эротической фотосессии.

На фотографии поп-звезда лежит на кожаном диване с кружевном боди. Судя по снимку, Анна заметно похудела. Правда, многие из подписчиков, несмотря на утверждения Семенович, не верят, что это результат тренировок, и обвиняют ее в использовании программ для редактирования фотографий.

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Apr 5, 2017 at 10:45am PDT

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Apr 6, 2017 at 2:15am PDT

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Apr 5, 2017 at 1:16am PDT