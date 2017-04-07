На фотографии поп-звезда лежит на кожаном диване с кружевном боди. Судя по снимку, Анна заметно похудела. Правда, многие из подписчиков, несмотря на утверждения Семенович, не верят, что это результат тренировок, и обвиняют ее в использовании программ для редактирования фотографий.
ФОТО: Анна Семенович показала себя в смелой пикантной фотосессии(1)
Foto: RIA Novosti/Scanpix
Российская певица Анна Семенович опубликовала в сети снимок эротической фотосессии.
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