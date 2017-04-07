На фотографии поп-звезда лежит на кожаном диване с кружевном боди. Судя по снимку, Анна заметно похудела. Правда, многие из подписчиков, несмотря на утверждения Семенович, не верят, что это результат тренировок, и обвиняют ее в использовании программ для редактирования фотографий.