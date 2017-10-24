В Москве прошел традиционный Бал дебютанток Tatler. На светское мероприятие в Колонном зале Дома союзов собрались знаменитости с детьми.

В этом году на балу блистали не просто дети богатых и знаменитых россиян, но и отпрыски легендарных людей - праправнучка знаменитой балерины Матильды Кшесинской Элеонора Савенард и внучка поэта Иосифа Бродского Пелагея Басманова.

Также свой первый официальный выход в свет совершили внучки актеров Вячеслава Невинного и Евгения Евстигнеева и внучка хоккеиста Владислава Третьяка, дочери Андрея Макаревича, Александра Малинина и Александра Михайлова, а также дочь Татьяны Навки от первого брака с Александром Жулиным.