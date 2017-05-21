ФОТО: Белла Хадид снова показала в Каннах свои трусики

DELFI Showtime |





Foto: AFP/Scanpix Американская топ-модель Белла Хадид снова обратила на себя внимание папарацци на Каннском кинофестивале. В прошлом году она уже сверкнула нижним бельем на открытии фестиваля и, похоже, это становится традицией. Год спустя Белла для церемонии открытия снова выбрала платье, которое совершенно не скрывало ее трусиков.

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