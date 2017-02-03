Американская певица Бейонсе, которая ранее объявила о своей беременности двойней, приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки опубликовали на странице, посвященной артистке, в Instagram.

Впервые Бейонсе сообщила о своем положении, опубликовав один из кадров со съемок на собственной странице в соцсети. Известно, что снимок стал самым популярным среди фотографий, загруженных в Instagram. Он набрал более 7,8 миллиона лайков.

Для фотосессии Бейонсе снялась полуобнаженной, а также в образе Девы Марии. Помимо этого, перед объективом появилась пятилетняя дочь певицы и ее супруга рэпера Jay-Z Блю Айви Картер.







































