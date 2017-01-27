Снимок Полина, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опубликовала в соцсетях, отметив, что не претендует на лавры Волочковой, но очень старалась.
ФОТО: Беременная Полина Гагарина показала шпагат а-ля Волочкова
Foto: instagram.com/gagara1987
Российская певица Полина Гагарина, которая, по подсчетам СМИ, весной снова станет мама, показала курортный шпагат в бикини в стиле Анастасии Волочковой.
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