Издание The Daily Mail тщательно проанализировало наряды герцогини Кембриджской, в которых она появлялась на публике, и подсчитало их стоимость. В результате получилась сумма 174 тысячи фунтов (примерно 207 тысяч евро), которая стала предметом горячих обсуждений в обществе.

Издание напомнило, что в прошлом году траты на одежду Кейт были в разы скромнее - 43 43 тысячи фунтов (около 51 тысячи евро). Но тут, напоминает таблоид, стоит учитывать, что в этом году принц и его супруга приняли участие в большом количестве мероприятий и официальных визитов, которые требуют соответствующих нарядов.