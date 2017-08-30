ФОТО: Бритни Спирс показала фото без макияжа
Foto: Instagram.com/britneyspears
Американская певица Бритни Спирс
показала несколько своих фотографий, где она изображена без макияжа.
По словам Спирс, когда она не прихорашивается для своих шоу, то выглядит именно так – "по-настоящему" и "не гламурно".
"Я называю этот вид "Мой утренний кофе дома", – добавила она.
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