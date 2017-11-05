Теперь ей всегда надо быть начеку, так как папарацци неустанно следят за ее жизнью. На днях их старания увенчались успехом - им удалось заполучить снимки Херд, на которых она предстала отнюдь не красоткой с красной дорожки самых престижных кинофестивалей. Как отмечают таблоиды, Эмбер выглядела так, словно ее только что вытащили из постели.