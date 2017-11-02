Таблоиды отмечают, что 48-летняя актриса была воплощением элегантности и женственности. Похвалы обозревателей удостоился и безупречный наряд Кэтрин. А вот лицо звезды, по мнению СМИ, вызывает подозрения, что в последнее время она увлеклась так называемыми инъекциями красоты, - оно выглядело застывшим и безжизненным.
ФОТО: Что случилось с лицом Кэтрин Зета-Джонс?(4)
Foto: Vida Press
Появление кинозвезды Кэтрин Зета-Джонс на церемонии награждения Международной федерации футбола в Лондоне не прошло незамеченным.
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