Таблоиды отмечают, что 48-летняя актриса была воплощением элегантности и женственности. Похвалы обозревателей удостоился и безупречный наряд Кэтрин. А вот лицо звезды, по мнению СМИ, вызывает подозрения, что в последнее время она увлеклась так называемыми инъекциями красоты, - оно выглядело застывшим и безжизненным.