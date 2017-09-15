Все гости постарались показать свои лучшие наряды. Особенно примечателен был юбилейный вечер Филиппа Киркорова. Не обошлось и без так называемых модных провалов. Впрочем, у знаменитостей на этот счет свое мнение, главное - привлечь внимание. И это им удалось.
ФОТО: Декольте, блеск и безвкусица звезд на "Новой волне"(36)
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA
В четверг вечером в Сочи завершился конкурс "Новая волна", традиционно собравший самых знаменитых российских поп-звезд.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.