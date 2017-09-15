Все гости постарались показать свои лучшие наряды. Особенно примечателен был юбилейный вечер Филиппа Киркорова. Не обошлось и без так называемых модных провалов. Впрочем, у знаменитостей на этот счет свое мнение, главное - привлечь внимание. И это им удалось.