ФОТО: Декольте и безвкусица - самые обсуждаемые наряды Brit Awards

Foto: Vida Press

Вечером 22 февраля в Лондоне прошла церемония награждения британской национальной музыкальной премии Brit Awards. Традиционно волну обсуждений вызвали не только победители и их достижения, но и наряды, в которых знаменитости посетили мероприятие.