Редкое звездное событие проходит без так называемых модных провалов. Нынешняя церемония тоже не является исключением. Кто-то перестарался с чересчур откровенным декольте, кто-то с разрезом на платье - и больше всех от модных критиков досталось поп-звезде Charli XCX за ее сиреневое платье. А вот наряды Кэти Перри и Элли Голдинг обозреватели признали весьма удачными.