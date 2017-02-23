Редкое звездное событие проходит без так называемых модных провалов. Нынешняя церемония тоже не является исключением. Кто-то перестарался с чересчур откровенным декольте, кто-то с разрезом на платье - и больше всех от модных критиков досталось поп-звезде Charli XCX за ее сиреневое платье. А вот наряды Кэти Перри и Элли Голдинг обозреватели признали весьма удачными.
ФОТО: Декольте и безвкусица - самые обсуждаемые наряды Brit Awards
Foto: Vida Press
Вечером 22 февраля в Лондоне прошла церемония награждения британской национальной музыкальной премии Brit Awards. Традиционно волну обсуждений вызвали не только победители и их достижения, но и наряды, в которых знаменитости посетили мероприятие.
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