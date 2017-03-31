Как выяснилось, снимок был сделан после того, как Бекхэма загримировали для выхода на съемочную площадку фильма Гая Ричи "Меч короля Артура", где экс-футболист играет одного из рыцарей. "Наверное, поклонники Бекхэма, привыкшие видеть его в безупречном виде с идеально ровной бородой, аккуратной стрижкой и в нарядах с иголочки, не сразу обнаружили под гримом актера, и даже начали задавать бесконечные вопросы", - иронизирует The Hollywood Reporter.

Сам Бекхэм в комментариях к фото написал, что у него был "тяжелый день на работе".

Фильм "Меч короля Артура" должен выйти в прокат уже в мае 2017 года. В главных ролях заняты Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Эрик Бана, Эйдан Гиллен, Аннабель Уоллис, Гермиона Корфилд.