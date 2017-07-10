Звезда футбола сейчас отдыхает на Ибице с Джорджиной и со своей семьей - матерью и тремя детьми. Именно там были сделаны снимки, на которых видны изменения в фигуре девушки. Правда, некоторые пользователи полагают, что Родригес просто немного набрала вес.

Первые сообщения о беременности Джорджины появились в СМИ в мае этого года, когда Роналду опубликовал в соцсетях их совместный снимок. Тогда мать спортсмена опровергла домыслы о пополнении в семействе. А в июне стало известно, что футболист стал отцом уже трех детей - суррогатная мать родила ему близнецов Еву и Матео, которые стали младшими сестрой и братом семилетнему Криштиану-младшему.

A post shared by 🔥Секреты знаменитостей. Жми! (@secrets_of_celebrities) on Jul 9, 2017 at 6:17am PDT

❤️️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 25, 2017 at 12:33pm PDT

Blessed A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 4, 2017 at 8:45am PDT

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 29, 2017 at 10:09am PDT