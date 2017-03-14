На фотографиях исполнитель предстал с наголо обритой головой. С чем это связано, он не поясняет. Известно лишь, что Билан сейчас находится в Исландии. Впрочем, беспокойство поклонников развеяла продюсер артиста Яна Рудковская, которая рассказала, что смена имиджа была необходима Билану для нового проекта.











