На фотографиях исполнитель предстал с наголо обритой головой. С чем это связано, он не поясняет. Известно лишь, что Билан сейчас находится в Исландии. Впрочем, беспокойство поклонников развеяла продюсер артиста Яна Рудковская, которая рассказала, что смена имиджа была необходима Билану для нового проекта.
ФОТО: Дима Билан стал лысым(2)
Foto: instagram.com/bilanofficial
Российский певец Дима Билан, который недавно жаловался на проблемы со здоровьем, опубликовал серию неожиданных снимков.
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