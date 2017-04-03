Как Алишер рассказал в соцсетях, сейчас он создает для Аллы "веселенькие" вещи для жизни. Однако, чтобы она согласилась надеть блестящий комплект, дизайнеру пришлось постараться. По словам Алишера, Пугачева стесняется, а ему хочется, чтобы она выглядела "секси". Тем не менее, фото в профиле дизайнера говорит о том, что певица с трудом, но все же поддалась на уговоры и даже позволила себя сфотографировать. "Я счастлив, что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты", - подписал снимок Алишер.
ФОТО: Дизайнер заставил Аллу Пугачеву украсить себя блестками
Foto: Sputnik/Scanpix
Российский дизайнер Алишер, который одевает певицу Аллу Пугачеву, уговорил ее примерить наряд с пайетками.
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