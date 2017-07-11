Артист, которого все привыкли видеть на экранах гладко выбритым, удивил подписчиков своего профиля в Instagram фотографией с густой бородой и усами. "Холост. Свеж. Светел", - лаконично подписал снимок Нагиев. Поклонники восприняли новый образ актера с юмором, сравнив его с Михаилом Шуфутинским, Анатолием Вассерманом, Распутиным и султаном Сулейманом из турецкого сериала "Великолепный век". Некоторые при этом предположили, что бороду Нагиев отрастил для новой роли, но признали, что она его совсем не портит.
ФОТО: Дмитрий Нагиев отрастил большую густую бороду(6)
Foto: Sputnik/Scanpix
Российский актер Дмитрий Нагиев предстал перед поклонниками в неожиданном образе.
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