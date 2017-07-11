Харпер, которой 10 июля исполнилось 6 лет, посетила дворец несколько дней назад вместе с родителями и несколькими своими школьными подругами. Гости приняли участие в чаепитии, на котором присутствовала принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы и дочь ее младшего сына, герцога Йоркского Эндрю, сообщает Daily Mail.

После того, как фотографии с мероприятия появились в соцсетях, многие пользователи выразили недоумение фактом столь предпочтительного отношения к семье футболиста со стороны королевской семьи. В итоге Бекхэму пришлось даже оправдываться перед критиками.

По словам футболиста, дворец не организовывал никаких мероприятий специально для его дочери, а в чаепитии, помимо Харпер, ее родственников и друзей, участвовали и другие гости. По другой же информации, чаепитие было организовано герцогиней Йоркской для своих знакомых, и лишь случайно совпало с приближающимся днем рождения дочери Бэкхема.

Lucky Harper meeting a real life princess at the Palace x ❤️ A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jul 10, 2017 at 1:08am PDT

One last picture of the birthday girl.... Just to be clear this wasn't the palace opening the gates for Harper's birthday party , this was a tea party where us and other guests were invited so it was a beautiful thing to do with My mum , Harper plus a few school friends... We were honored to be able to there... Beautiful tea party.... 💜 A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jul 10, 2017 at 5:12am PDT

Happy Birthday to our special little young lady ...Such a special girl who brings so much joy and happiness into our lives.. Happy 6th birthday ( I can't believe your 6 already ) have the most amazing day we love you pretty lady x ❤️ @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham @victoriabeckham A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jul 10, 2017 at 12:47am PDT