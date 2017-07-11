Харпер, которой 10 июля исполнилось 6 лет, посетила дворец несколько дней назад вместе с родителями и несколькими своими школьными подругами. Гости приняли участие в чаепитии, на котором присутствовала принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы и дочь ее младшего сына, герцога Йоркского Эндрю, сообщает Daily Mail.

После того, как фотографии с мероприятия появились в соцсетях, многие пользователи выразили недоумение фактом столь предпочтительного отношения к семье футболиста со стороны королевской семьи. В итоге Бекхэму пришлось даже оправдываться перед критиками.

По словам футболиста, дворец не организовывал никаких мероприятий специально для его дочери, а в чаепитии, помимо Харпер, ее родственников и друзей, участвовали и другие гости. По другой же информации, чаепитие было организовано герцогиней Йоркской для своих знакомых, и лишь случайно совпало с приближающимся днем рождения дочери Бэкхема.

Lucky Harper meeting a real life princess at the Palace x ❤️

A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jul 10, 2017 at 1:08am PDT

Our little birthday princess x Kisses 💕💕💕💕💕💕

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Jul 10, 2017 at 12:51am PDT