ФОТО: Дочь Мадонны показала на пляже небритые подмышки

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Foto: Vida Press 20-летняя Лурдес Мария Чикконе Леон - дочь певицы Мадонны - попала в объективы папарацци с небритыми подмышками. Впрочем, девушку этот факт вряд ли расстроит - она уже не раз декларировала любовь ко всему естественному.

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