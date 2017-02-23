Помимо участия в съемке, для которой 18-летняя американка прикрылась платьем синего цвета, она также дала интервью. В подготовке текстового материала участвовал кинорежиссер и актер Ли Дэниелс.
Кадр, сделанный для журнала, набрал более четырех тысяч лайков. Номер с Джексон будет доступен со 2 марта.
В январе сообщалось, что Джексон дала первое в своей жизни развернутое интервью изданию Rolling Stone, где заявила, что считает гибель отца преднамеренным убийством.
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Точная причина его смерти пока не установлена, однако, по одной из версий, певец мог скончаться из-за передозировки пропофола. Пэрис — одна из трех его детей. У певца остались также сыновья Принс Майкл и Принс Майкл II. Опеку над ними взяла бабушка.