Дочь Синди Кроуфорд, 16-летняя Кайя Гербер, дебютировала на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке, сообщает CR. Она приняла участие в показе коллекции "Весна-лето 2018" модного дома Calvin Klein.

Это был первый раз, когда Кайя Гербер вышла на подиум как модель, ранее она только принимала участие в фотосессиях. В своем инстаграме она выразила свой восторг и благодарность Рафу Симмонсу, креативному директору марки. "Нет слов, чтобы описать, как я себя чувствую. Бесконечно тебя люблю, Раф!"

A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Sep 7, 2017 at 6:10pm PDT

A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Sep 9, 2017 at 8:35am PDT