Это был первый раз, когда Кайя Гербер вышла на подиум как модель, ранее она только принимала участие в фотосессиях. В своем инстаграме она выразила свой восторг и благодарность Рафу Симмонсу, креативному директору марки. "Нет слов, чтобы описать, как я себя чувствую. Бесконечно тебя люблю, Раф!"
ФОТО: Дочь Синди Кроуфорд дебютировала на подиуме(5)
Foto: Vida Press
Дочь Синди Кроуфорд, 16-летняя Кайя Гербер, дебютировала на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке, сообщает CR. Она приняла участие в показе коллекции "Весна-лето 2018" модного дома Calvin Klein.
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