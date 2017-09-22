Американский актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в Instagram снимок своего обнаженного тела. В подписи к фотографии лидер группы 30 Seconds to Mars предложил подписчикам прокомментировать увиденное.

Издание Daily Mail обратило внимание, что артист сбрил бороду. Отмечается, что Лето находится в турне со своей группой. Последний концерт 30 Seconds to Mars прошел в Калифорнии.

45-летний Лето снялся в таких фильмах, как "Реквием по мечте", "Отряд самоубийц", "Американский психопат" и "Господин Никто". В 2014 году артист получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в ленте "Далласский клуб покупателей". В октябре на экраны выйдет сиквел "Бегущего по лезвию", в котором Лето сыграл главного антагониста.