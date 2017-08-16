ФОТО: Дженнифер Лопес гуляет без макияжа

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Foto: Vida Press Папарацци снова "поймали" 48-летнюю певицу и актрису Дженнифер Лопес на прогулке без макияжа. Впрочем, ей незачем прятаться - выглядит она великолепно как при полном параде, так и без вечерних нарядов и "бевой раскраски". На этот раз фотографы запечатлели Лопес в Нью-Йорке. Вероятнее всего, предполагают опубликовавшие снимки таблоиды, певица отправилась на тренировку, так как была одета в спортивном стиле.

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