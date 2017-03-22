На мероприятии Лопес пришла в откровенном платье от Elie Saab с очень глубоким декольте и высоким разрезом до бедра. Впрочем, и в свои 47 она может себе позволить такие наряды - Дженнифер по-прежнему находится в прекрасной физической форме.