ФОТО: Джина Лоллобриджида отметила 90-летний юбилей вечеринкой с друзьями

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Foto: Vida Press 4 июля знаменитая итальянская актриса, секс-символ середины XX века Джина Лоллобриджида отметила 90-летие. Несмотря на внушительную цифру, кинозвезда устроила в Риме вечеринку в честь своего юбилея. Поздравить именинницу пришли многие представители шоу-бизнеса, но настоящей звездой вечера, конечно, стала сама Джина Лоллобриджида.

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