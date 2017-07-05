Несмотря на внушительную цифру, кинозвезда устроила в Риме вечеринку в честь своего юбилея. Поздравить именинницу пришли многие представители шоу-бизнеса, но настоящей звездой вечера, конечно, стала сама Джина Лоллобриджида.