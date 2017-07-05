Несмотря на внушительную цифру, кинозвезда устроила в Риме вечеринку в честь своего юбилея. Поздравить именинницу пришли многие представители шоу-бизнеса, но настоящей звездой вечера, конечно, стала сама Джина Лоллобриджида.
ФОТО: Джина Лоллобриджида отметила 90-летний юбилей вечеринкой с друзьями(2)
Foto: Vida Press
4 июля знаменитая итальянская актриса, секс-символ середины XX века Джина Лоллобриджида отметила 90-летие.
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